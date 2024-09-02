В андеркарті реваншу Усик — Ф'юрі проведе бій ще один українець

В андеркарті реваншу володаря титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) і Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) відбудеться бій ще одного українського боксера — Сергія Богачука (24-2, 23 КО).

Про це повідомляє журналісто RingTv Джек Донован з посиланням на промоутера Тома Леффлера.

"Леффлер підтвердив, що Богачук повернеться на ринг 21 грудня в андеркарті бою Усик — Ф'юрі. Новина з'явилася після того, як у Matchroom назвали Богачука потенційним суперником для Джарона Енніса в листопаді. Тепер очевидно, що Богачук не битиметься з ним", — написав Донован.

Not breaking, but news nevertheless...

Tom Loeffler confirmed that Serhii Bohachuk will return to the ring Dec. 21 on #UsykFury2 undercard in Riyadh.

News comes as Bohachuk was floated by Matchroom as potential next opp for Boots Ennis in Nov, which obv. is no longer in play. — Jake Donovan (@JakeNDaBox) September 1, 2024

Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.

Свій останній поєдинок Богачук провів 11 серпня. Тоді він поступився Вірджілу Ортісу за рішенням більшості суддів, попри те, що двічі відправив суперника у нокдаун.