В андеркарті реваншу Усик — Ф'юрі проведе бій ще один українець
Сергій Богачук
Getty images
В андеркарті реваншу володаря титулів WBC, WBA та WBO у надважкій вазі Олександра Усика (22-0, 14 КО) і Тайсона Ф'юрі (34−1−1, 24 КО) відбудеться бій ще одного українського боксера — Сергія Богачука (24-2, 23 КО).
Про це повідомляє журналісто RingTv Джек Донован з посиланням на промоутера Тома Леффлера.
"Леффлер підтвердив, що Богачук повернеться на ринг 21 грудня в андеркарті бою Усик — Ф'юрі. Новина з'явилася після того, як у Matchroom назвали Богачука потенційним суперником для Джарона Енніса в листопаді. Тепер очевидно, що Богачук не битиметься з ним", — написав Донован.
Нагадаємо, друга битва між Усиком і Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Саудівській Аравії. У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на коні, адже Олександр звільнив титул IBF.
Свій останній поєдинок Богачук провів 11 серпня. Тоді він поступився Вірджілу Ортісу за рішенням більшості суддів, попри те, що двічі відправив суперника у нокдаун.