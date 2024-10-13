Кривдник Далакяна не без проблем провів другий захист титулу WBA

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) японець Сеїго Акуї (21-2-1, 11 КО), який відібрав пояс в українця Артема Далакяна (22-1, 15 КО), не без проблем переміг Тананчаї Чарунпхака (25-2, 15) КО) з Таїланду.

Поєдинок завершився роздільним рішенням суддів – 115:113 Акуї, 115:113 Чарунпхак, 117:111 Акуї.

AND STILL! 👊



Seigo Yuri Akui wins via split decision over Thananchai Charunphak ✨#InoueTsutsumi | Live Now pic.twitter.com/d6ky2KxPG4 — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) October 13, 2024

Нагадаємо, у січні колишній чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (22-0, 15 КО) програв бій обов’язковому претенденту Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО).

Бій тривав усі 12 раундів і перемогу рішенням суддів здобув 28-річний японець – 116:112, 117:111, 119:109.

Для 36-річного Далакяна це була перша поразка у кар’єрі, він володів чемпіонським титулом з 2018 року.