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Кривдник Далакяна не без проблем провів другий захист титулу WBA

Олексій Мурзак — 13 жовтня, 18:50
Кривдник Далакяна не без проблем провів другий захист титулу WBA
Сеїго Акуї
Yahoo

Чемпіон світу за версією WBA у найлегшій вазі (до 50,8 кг) японець Сеїго Акуї (21-2-1, 11 КО), який відібрав пояс в українця Артема Далакяна (22-1, 15 КО), не без проблем переміг Тананчаї Чарунпхака (25-2, 15) КО) з Таїланду.

Поєдинок завершився роздільним рішенням суддів – 115:113 Акуї, 115:113 Чарунпхак, 117:111 Акуї.

Нагадаємо, у січні колишній чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян (22-0, 15 КО) програв бій обов’язковому претенденту Сеїго Акуї (18-2-1, 11 КО).

Бій тривав усі 12 раундів і перемогу рішенням суддів здобув 28-річний японець – 116:112, 117:111, 119:109.

Для 36-річного Далакяна це була перша поразка у кар’єрі, він володів чемпіонським титулом з 2018 року.

Артем Далакян

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