Усик звернувся з особливим проханням до Трампа

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик звернувся до кандидата в президенти США Дональда Трампа з проханням допомогти звільнити українських військовополонених.

Про це боксер повідомив у соцмережі "X".

Усик закликав стендапера та ведучого подкасту Джо Рогана передати його послання Дональду Трампу.

"Дорогий Джо Роган, не міг би ти звернутися до Дональда Трампа, коли він з’явиться у твоєму подкасті: якщо пан президент настільки впевнений у своєму впливі на Путіна, чи міг би він негайно допомогти звільнити захисників Азовсталі й усіх українців з російського полону? Час має важливе значення. З повагою – Олександр", – написав Усик.

Нещодавно Усик провів першу дуель поглядів з Тайсоном Ф'юрі перед їх реваншем. Перед цим українець попросив британця залишити автограф на світлинах з їх першого бою.