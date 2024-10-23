Усик та Ф'юрі провели дуель поглядів у Лондоні
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Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів.
Боксери зійшлись у битві поглядів в Лондоні, де відбулась їхня перша пресконференція присвячена реваншу.
Їхній другий бій відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.
Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.
У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.