Усик та Ф'юрі провели дуель поглядів у Лондоні

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик та британський боксер Тайсон Ф'юрі провели дуель поглядів.

Боксери зійшлись у битві поглядів в Лондоні, де відбулась їхня перша пресконференція присвячена реваншу.

Їхній другий бій відбудеться 21 грудня у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді.

A rivalry 𝐫𝐞-𝐢𝐠𝐧𝐢𝐭𝐞𝐝. The world’s best heavyweights collide again after their outstanding first fight 🩸#UsykFury2 | Dec 21 | #RiyadhSeason pic.twitter.com/T4jUV13pnv — Queensberry Promotions (@Queensberry) October 23, 2024

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.