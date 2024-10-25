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Усик: Я продам фото з Ф'юрі заради допомоги українському народу

Олександр Булава — 25 жовтня, 14:50
Усик: Я продам фото з Ф'юрі заради допомоги українському народу
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі
Getty images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO і IBO Олександр Усик пояснив заради чого попросив Тайсона Ф'юрі залишити автограф на світлих з їх першого бою.

Про це український боксер розповів у коментарі Boxing King Media.

"Те, що я підписав плакат із нашого першого бою, не показує мою місію, ні в якому разі.

Моя місія – бокс та перемога. Я просто продам ці фото, завдяки чому зможу допомогти моєму українському народу", – сказав Усик.

Нагадаємо, у першому поєдинку, який відбувся 18 травня цього року в Ер-Ріяді, українець переміг британця розділеним рішенням суддів: Усик 115-112, Ф'юрі 114-113, Усик 114-113.

У реванші статус абсолютного чемпіона світу не стоятиме на кону, адже Усик звільнив титул IBF, щоб він дістався сильнішому в поєдинку між Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа, в якому останній виграв нокаутом.

Нещодавно між боксерами відбулась перша дуель поглядів.

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