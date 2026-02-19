Я знаю чітку дату, коли піду з рингу: Усик – про завершення кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) вчергове заговорив про завершення кар'єри, наголосивши, що він знає чітку дату, коли піде з рингу.

Про це він сказав у інтерв'ю Usyk 17 Promotions, повна версія якого вийде згодом.

"Я знаю чітку дату, коли піду з рингу. Я готую наступне покоління послідовників, чия рука буде вгорі – і ми в цьому допоможемо", – сказав Усик.

Нагадаємо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником Олександра. Ходять чутки, що ним може стати Агіт Кабаєл, а Тайсон Ф'юрі напередодні заявив, що українець до кінця року буде благати про трилогію з ним.

Раніше український боксер відмовився від поясу WBO, володарем якого став британець Фабіо Вордлі, висловивши бажання побитись із Деонтеєм Вайлдером. Щоправда, "Бронзовий бомбардувальник" у своєму наступному поєдинку зустрінеться з Дереком Чісорою. Протистояння відбудеться 4 квітня 2026 року у Лондоні.

Востаннє українець виходив на ринг у липні 2025-го, коли вдруге переміг британця Даніеля Дюбуа.