Усик відреагував на можливість провести бій з Опетаєю

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, WBC та IBO українець Олександр Усик (23-0, 14 КО) заявив, що австралієць Джей Опетая (26-0, 20 КО) чудовий боксер, тому, можливо, і проведе з ним бій.

Про це він сказав у коментарі для IFL TV.

"Бій з Опетаєю? Це можливо, Опетая – чудовий боксер. Але зараз я не думаю про бокс. Я думаю тільки про відпочинок і червоне вино. Зараз я відпочиваю і стараюся не думати про бокс. Так, я повернуся на ринг і продовжу боксувати", – сказав Усик.

Нещодавно австралієць переміг Девіда Ніка в 4 раунді, відправивши суперника в нокаут. Удар був настільки важким, що олімпійський призер, завалившись на канвас рингу, втратив свідомість.

Раніше Опетая зізнався, що хотів би провести бій проти Усика, але для початку йому треба об'єднати титули у крузервейті.