Усик – про політику: Туди треба йти тому, хто хоче скомуниздити

Володимир Варуха — 16 жовтня 2025, 18:05
Олександр Усик
Usyk/facebook

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, чи планує йти в політику.

Про це боксер сказав в інтервʼю Новини Live.

"Ну н###, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти. Ну, я там для себе знаю. Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Н###воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуниздити. Я не хочу скомуниздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому", – сказав Олександр.

Нагадаємо, Усик востаннє боксував 19 липня. Тоді боксер нокаутував британця Даніеля Дюбуа (22-3, 21 КО) та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Бокс Олександр Усик

Олександр Усик

