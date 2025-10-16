Усик – про політику: Туди треба йти тому, хто хоче скомуниздити

Триразовий абсолютний чемпіон світу Олександр Усик (24-0, 15 КО) розповів, чи планує йти в політику.

Про це боксер сказав в інтервʼю Новини Live.

"

Ну н###

, якщо я цьому не навчався, в мене немає юридичної освіти. Ну, я там для себе знаю. Навіщо, якщо я можу добре... В мене кар’єра, взагалі-то. Н###

воно мені треба? Туди треба йти тому, хто хоче скомуниздити. Я не хочу скомуниздити. В мене є, слава Богу, я заробив і хочу зберегти своє і примножити в чомусь іншому", – сказав Олександр.