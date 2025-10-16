Засипали ударами: Вордлі згадав спаринг з Усиком у 2018 році

Тимчасовий чемпіон світу за версією WBA Фабіо Вордлі (19-0-1, 18 КО) розповів про свій досвід спарингу з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Слова британця наводить DAZN.

"Це був жовтень 2018 року. Я тоді був ще новачком і багато чого навчився після цього спарингу. Він був чудовим із точки зору навчання, але мене просто засипали ударами з усіх боків.

Тоді найважливішим досвідом стало як структурувати спаринговий день або тиждень. Що робити до, що після. Саме це я переймав у той час", – розповів Вордлі.

🤩 @FabioWardley talks Usyk sparring sessions



Buy #ParkerWardley NOW on https://t.co/DbzQcSU59w | Oct 25 | Live Exclusively on DAZN | Link in Bio For More pic.twitter.com/VRfAl5NwZu — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) October 15, 2025

Фабіо Вордлі проведе свій наступний бій проти Джозефа Паркера 25 жовтня на O2 Arena в Лондоні. Переможець цього поєдинку стане першим у черзі серед обов’язкових претендентів на зустріч з Олександром Усиком.

Раніше боксер висловився про свій можливий поєдинок з українським абсолютом.