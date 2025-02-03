Усик: Я критикую лише тих, хто намагається вбити український бокс

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик оцінив стан справ в українському спорті.

Слова спортсмена наводить Forbes.

"Я не піддаю критиці український бокс. Я критикую лише тих, хто намагається його вбити. Коли я виступав у аматорах, то все було досить непогано. Потім у федерації почалась якась історія, а страждали хлопці.

Я вже інвестор, я розвиваю бокс. Якщо в мене все вийде, то я продовжу давати можливість спортсменам заявити про себе на аматорському, українському та світовому рівні.

Якщо є запит – ми намагаємось допомогти. Якщо ні – ми намагаємось не лізти туди, де нас не просять", – розповів Усик.