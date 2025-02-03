Усик: Я критикую лише тих, хто намагається вбити український бокс
Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO Олександр Усик оцінив стан справ в українському спорті.
Слова спортсмена наводить Forbes.
"Я не піддаю критиці український бокс. Я критикую лише тих, хто намагається його вбити. Коли я виступав у аматорах, то все було досить непогано. Потім у федерації почалась якась історія, а страждали хлопці.
Я вже інвестор, я розвиваю бокс. Якщо в мене все вийде, то я продовжу давати можливість спортсменам заявити про себе на аматорському, українському та світовому рівні.
Якщо є запит – ми намагаємось допомогти. Якщо ні – ми намагаємось не лізти туди, де нас не просять", – розповів Усик.
Нагадаємо, востаннє боксер виходив у ринг в грудні 2024 року, коли здолав Тайсона Ф'юрі у поєдинку-реванші та захистив свої титули.
Раінше промоутер Усика дав категоричну відповідь на питання, чи можливий бій між його клієнтом та Володимиром Кличком.