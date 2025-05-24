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Здійснив давню мрію: Усик відзначився "голом" на Вемблі

Богдан Войченко — 24 травня 2025, 09:24
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Здійснив давню мрію: Усик відзначився голом на Вемблі

Український боксер Олександр Усик здійснив свою давню мрію, забивши гол на легендарному стадіоні "Вемблі".

Під час перебування на арені боксер не втримався від імпровізації і влаштував кумедну сцену, який вже наробила галасу в соцмережах.

Чемпіон світу спробував себе у ролі нападника, щоправда, без м’яча. Усик зробив показовий розбіг, удар, і уявний м'яч "залетів" просто у ворота. Українець навіть показово відсвяткував взяття воріт.

Нагадаємо, 19 липня пройде другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

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Раніше повідомлялося, що Усик зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

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