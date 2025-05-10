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Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від ESPN

Олександр Булава — 10 травня 2025, 15:57
Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від ESPN
Олександр Усик
Getty Images

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Рейтинг опублікував портал ESPN.

Усик очолив список після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі наприкінці травня. У грудні українець вдруге здолав британця.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) опустився на 7-му позицію після непереконливої перемоги над Вільямом Скаллом (23-1, 9 КО).

Рейтинг P4P від ESPN

  1. Олександр Усик
  2. Наоя Іноуе
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Дмитро Бівол
  5. Артур Бетербієв
  6. Джессі Родрігес
  7. Сауль Канело Альварес
  8. Давід Бенавідес
  9. Дзунто Накатані
  10. Шакур Стівенсон

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.

ESPN Сауль Канело Альварес Олександр Усик

Олександр Усик

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