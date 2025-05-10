Усик зберіг лідерство в рейтингу P4P від ESPN

Чемпіон світу за версіями WBC, WBO, WBA та IBO у суперважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) зберіг лідерство в оновленому рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії (P4P).

Рейтинг опублікував портал ESPN.

Усик очолив список після першої перемоги над британцем Тайсоном Ф’юрі (34-1-1, 24 КО) за звання абсолютного чемпіона світу у суперважкій вазі наприкінці травня. У грудні українець вдруге здолав британця.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) опустився на 7-му позицію після непереконливої перемоги над Вільямом Скаллом (23-1, 9 КО).

Рейтинг P4P від ESPN

Олександр Усик Наоя Іноуе Теренс Кроуфорд Дмитро Бівол Артур Бетербієв Джессі Родрігес Сауль Канело Альварес Давід Бенавідес Дзунто Накатані Шакур Стівенсон

Рейтинг pound for pound (P4P) — це світовий рейтинг професійних боксерів поза ваговими категоріями. Він складається за принципом порівняння рівнів майстерності бійців. Також оцінюються титули, підкорені дивізіони, рівень суперників, рекорди, резюме.

Нагадаємо, другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа пройде у Лондоні 19 липня.