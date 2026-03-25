Я це знаю: Усик – про перспективи Джошуа стати абсолютом у надважкій вазі

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зробив заяву щодо перспектив ексчемпіона світу британця Ентоні Джошуа (29-4, 26 КО), висловивши сподівання, що він у 2027 році він стане абсолютним чемпіоном.

Слова українського боксера наводить VRINGE.

"Ми щодня спілкуємось. Тренуємося щодня по два рази – вранці та ввечері. Кажу йому, що готовий вислухати будь-якої миті. Я знаю, що він чемпіон. Так, зараз він не має титулів. Але це не має значення. Чемпіон – не обов'язково той, хто має титули. Це той, хто живе правильно. Той, що працює і не здається. Це залежить від того, як ти проживаєш щодня, щогодини, кожну секунду. І Ентоні зараз живе саме так. Цей спосіб мислення допомагає йому рухатися вперед.

Я не думаю, що Джошуа може стати абсолютним чемпіоном світу. Я це знаю. З нашою допомогою він завоює всі пояси. У 2027 року він стане абсолютом. І не просто абсолютом. А абсолютом у надважкій вазі", – заявив Усик.

Нагадаємо, напередодні британський боксер Ентоні Джошуа відвідав Києв разом з Олександром Усиком, щоб завітати турнір у Лісниках, який відбувся під патронатом Usyk 17 Promotions.

Після прибуття в Україну відомих боксерів зустріли в одному із місцевих закладів колоритним вбранням, піснями і автентичною атмосферою.