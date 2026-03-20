Усик розповів, як фанати впливають на нього під час боїв

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 13:42
Об'єднаний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) зізнався, як підтримка від фанатів впливає на нього під час боїв.

Його слова передає ютуб-канал TON.

Українець постійно б'ється на нейтральній або чужій територіях, проте його завжди тепло зустрічають фанати. Він зізнався, чи може публіка працювати проти нього та як загалом сприймає вигуки вболівальників, коли перебуває в ринзі.

"Я про це говорив зі своєю командою. Коли я чую "Усик, Усик", то хочу робити комбо й удари. Але я думаю, якщо зроблю це зараз, то буде небезпечно, бо мій суперник теж це чує і готується завдати удар. Я очікую 5-10 секунд, готуючи свою комбінацію і роблю панч. Я поважаю людей, які підтримують мене", – сказав Усик.

Нагадаємо, що наразі Олександр перебуває у тренувальному таборі в Іспанії. Він готується до бою проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена.

Поєдинок у єгипетській Гізі відбудеться 23 травня. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

