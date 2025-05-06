З чемпіонськими поясами на фоні янгола: Усик відверто зізнався, кого боїться та чому

Український боксер Олександр Усик поділився щирим постом у соцмережах, розповівши, кого він боїться.

Чемпіон світу у надважкій вазі опублікував в Інстаграмі фото з поясами на фоні янгола, залишивши релігійний підпис.

"Я не боюся нічого, крім Господа Бога. Я боюся Його, бо люблю Його", – написав Олександр.

Нагадаємо, 19 липня Усик проведе реванш із Даніелем Дюбуа. Поєдинок відбудеться на легендарному стадіоні "Вемблі".

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Напередодні пройшла пресконференція, яка запам'яталася високою напругою та провокацією від команд обох боксерів.

Вже після накалу емоцій український боксер оголосив, що менеджер британця пообіцяв придбати йому люксове авто у разі перемоги в другому поєдинку.