Усик розповів, що першим ділом зробить після перемоги над Дюбуа

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик зробив відверте зізнання у розмові з журналістами.

Під час інтервʼю українець відповів на питання, чи любить він Guinness (пиво).

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Усик зізнався, що добре ставиться до пива і любить інколи випити невеликий келих. На жаль, через тренувальний табір він може собі дозволити лише газовану воду з лимоном, рис та качку.

Проте ситуація зміниться після бою. Олександр заявив, що готовий залпом випити 2 літра "Гіннеса" на честь перемоги над Даніелем Дюбуа.

Нагадаємо, другий поєдинок між чемпіоном та британським претендентом відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі", Лондон.

Ажіотаж подивитися реванш настільки великий, що за три дні фанати викупили 65 тисяч квитків на 90-тисячній арені.

Це і не дивно, адже гаряча пресконференція зі звинуваченнями у симуляції та високою напругою не залишила байдужим жодного фаната боксу.