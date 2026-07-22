Усик входить до п’ятірки президентського рейтингу, Кличко – серед аутсайдерів

Колишній абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик опинився серед лідерів гіпотетичних виборів президента України.

Про це йдеться в результах опитування соціологічної групи "Рейтинг".

За боксера в першому турі готові проголосувати 5,9% респондентів, що вивело його на 5-те місце серед усіх претендентів. Натомість міський голова столиці та колишній чемпіон світу Віталій Кличко опинився наприкінці списку з результатом лише 0,3% голосів.

Лідерами опитування наразі є Володимир Зеленський (22,3%), Валерій Залужний (14,9%) та Михайло Федоров (13,4%).

Нагадаємо, у червні Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у світі спорту за 2026 рік за версією TIME. Непереможений українець потрапив до категорії "Лідери"