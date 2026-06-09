Усик увійшов до списку найвпливовіших людей у спорті за версією TIME

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик увійшов до списку 100 найвпливовіших людей у світі спорту за 2026 рік за версією TIME.

Про це повідомляється на сайті видання.

Непереможений українець потрапив до категорії "Лідери", де, окрім нього, опинилися американський баскетболіст Стефен Каррі, італійський гонщик Кімі Антонеллі, президент ФІФА Джанні Інфантіно, президент UFC Дейна Вайт і білоруська тенісистка Аріна Соболенко.

Видання зазначає, що Усик став символом українського опору після російського вторгнення 2022 року. На початку війни він взяв до рук зброю, приєднавшись до батальйону територіальної оборони в Києві. Його фонд допоміг придбати військові транспортні засоби та обладнання зв'язку, а також доставити гуманітарну допомогу.

Зазначимо, що, окрім категорії "Лідери", рейтинг TIME100 Sports складається ще з трьох груп –"Кумири", "Титани" та "Новатори". До них увійшли такі зірки спорту, як Ліонель Мессі, Леброн Джеймс, Кріштіану Роналду, Ерлінг Голанд, Ландо Норріс та інші відомі спортсмени.

Нагадаємо, напередодні Світова боксерська рада (WBC) зобов'язала чемпіона організації у надважкій вазі Олександра Усика наступний бій провести проти Агіта Кабаєла.