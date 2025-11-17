Українська правда
Визначився новий чемпіон WBO у надважкій вазі після відмови Усика від титулу

Олексій Мурзак — 17 листопада 2025, 22:53
Фабіо Вордлі
Британський боксер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі.

Про це повідомила Queensberry Promotions.

Раніше він мав статус тимчасово чемпіона, однак після відмови українського чемпіона Олександра Усика від титулу, його підвищили до повноцінного чемпіона цієї організації.

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.

