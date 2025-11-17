Визначився новий чемпіон WBO у надважкій вазі після відмови Усика від титулу

Британський боксер Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) став новим чемпіоном WBO у надважкій вазі.

Про це повідомила Queensberry Promotions.

Раніше він мав статус тимчасово чемпіона, однак після відмови українського чемпіона Олександра Усика від титулу, його підвищили до повноцінного чемпіона цієї організації.

AND THE NEW!@FabioWardley is the new WBO Heavyweight Champion of the world! 🌎 👑



Massive congratulations Fabio and team 👏 pic.twitter.com/3AIXXlUIF8 — Queensberry Promotions (@Queensberry) November 17, 2025

Нагадаємо, раніше британець нокаутував Джозефа Паркера в 11 раунді. Очікувалося, що тріумфатор зустрічі мати право бути №1 серед претендентів на зустріч у ринзі з Усиком.

Українець свій останній бій провів у липні, коли нокаутував Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном у гевівейті.