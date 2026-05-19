Амбасадор благодійного фонду, який уже програвав українцю: цікаві факти про наступного суперника Усика

Коли було оголошено про бій у єгипетській Гізі між Олександром Усиком і Ріко Верховеном, чимало експертів скептично поставились до цього протистояння.

Для фанатів боксу це стало шоком, адже нідерландський кікбоксер маловідомий для цієї аудиторії. Проте він є справжньою легендою та бійцем, який буквально пройшов гру у своєму виді спорту.

"Чемпіон" розповідає, хто такий Ріко Верховен, який має чимало інтересів і захоплень, окрім кікбоксингу.

Це не просто боєць, а спортивна глиба, яка на Батьківщині має до себе подібне ставлення, як Кріштіану Роналду в Португалії. Він є не тільки зразковим атлетом із неймовірним медійним капіталом, а й соціально відповідальним громадянином, який реалізовує низку важливих проєктів.

Дитинство та початок спортивної кар'єри

Ріко Верховен народився 10 квітня 1989 року в невеликому містечку Берген-оп-Зом. Його батько був володарем чорного пояса з карате кіокушинкай і почав тренувати сина, коли тому було лише п'ять років.

Йос Верховен був суворим наставником, прищепивши Ріко майже релігійне ставлення до тренувального процесу. Вже у сім років той перейшов у кікбоксинг, а через свої аномальний зріст і м'язову масу для підлітка вже у 16 почав битися з дорослими чоловіками, адже на змаганнях йому не могли знайти суперників-однолітків.

Організатори просто розводили руками, тому юнак змушений був приймати цей виклик, який тільки пришвидшив його прогрес. Цей "екстернат" у брутальному світі дорослого кікбоксингу викував у ньому головну рису – повну відсутність страху перед авторитетами та габаритами.

Ранній шлях Верховена не був простим – він проходив через жорсткі школи K-1 та It's Showtime, де юний "Принц кікбоксингу" набивав гулі в боях із легендами минулої епохи. За перші сім років кар'єри в його пасиві було дев'ять поразок.

Зокрема, одну з них він зазнав від українця Сергія Лащенка. Це сталось у Мадриді на K-1 World MAX 2012.

Проте через ранній старт Ріко все ще залишався молодим, але вже із шаленим досвідом. Після цього розпочалась ера домінування, яку буде дуже складно повторити, принаймні найближчим часом.

Перевтілення із "Принца" в "Короля" кікбоксингу

Верховен у 2013 році здобув титул чемпіона найпрестижнішої організації в кікбоксингу Glory й утримував титул протягом 12 років. Була серія боїв, де він був на волосині від катастрофи, але виживав і витягував битви на морально-вольових якостях.

В його кар'єрі можна виділити декілька подій, які вписали ім'я Ріко Верховена золотими літерами в історію кікбоксингу. Однією з таких є дилогія з Бадром Харі, яка стала уособленням ненависті та спортивного азарту, за якою спостерігали поціновувачі цього виду спорту зі всього світу.

Перша дуель Ріко відбулась у грудні 2016 року на турнірі Glory: Collision та стала найбільш очікуваним і водночас найдраматичнішим протистоянням в історії сучасного кікбоксингу. Марокканець розпочав поєдинок у притаманному йому вибуховому стилі та за рахунок агресії та швидкості забрав перший раунд.

Проте Верховен холоднокровно витримав цей стартовий штурм, а вже у другій трихвилинці під час жорсткого обміну ударами Харі отримав важку травму передпліччя та не зміг продовжити бій. Поєдинок зупинили, а Ріко присудили перемогу технічним нокаутом, проте такий незавершений і змазаний фінал лише сильніше розпалив їхню ворожнечу та зробив реванш неминучим.

У другому бою Бадр буквально "розбирав" нідерландця, відправивши його в нокдаун. Але Верховен вкотре продемонстрував талант відновлюватись і дочекався моменту, коли суперник травмував ногу при спробі удару з розвороту, після чого забрав перемогу.

Скептики казали, що йому пощастило, але Ріко мав іншу думку. Він переконаний, що його темп зламав тіло опонента.

Ще одним епічним моментом у кар'єрі нідерландця є протистояння із Джамалом Бен Саддіком у 2021 році. У другому раунді бельгієць потужним ударом фактично закрив око Верховену жахливою гематомою.

Обличчя чемпіона було залите кров'ю, а лікарі збиралися вже зупиняти бій. Проте Ріко переконав їх дати йому ще раунд і в ньому він влаштував справжнє пекло супернику, нокаутувавши гіганта, якого бачив фактично одним оком, після чого нідерландця почали називати "залізним".

А тріумфом в Арнемі на Гран-прі в березні 2024 року Верховен довів свою неймовірну витривалість. Він переміг трьох топових опонентів (Леві Рігтерса, Набіля Хачаба та Софіана Лайдуні) за один вечір.

Це був один із останніх акордів у кікбоксингу для Ріко. Влітку 2025 року він востаннє бився, здолавши росіянина Артема Вахітова, після чого звільнив пояс чемпіона Glory, який утримував 12 років, оголосивши про перехід у бокс.

Таке рішення для багатьох виглядає логічним кроком, адже Верховену просто стало нудно там, де він уже все довів і зачистив свій дивізіон до блиску, маючи серію з 22 поспіль перемог.

Він зізнався, що потребував нового виклику. І саме його Ріко побачив у можливості побитись з Олександром Усиком, про що спортсмен розповів після оголошення їхнього бою:

"Я провів дванадцять років як абсолютний чемпіон світу з кікбоксингу в надважкій вазі та досяг усього, що планував. Але перебування на вершині так довго не зменшило мій голод – воно його лише посилило. Я не шукав комфорту, тому почав шукати найвищий можливий виклик в іншому світі. Усик – абсолютний чемпіон у боксі. Саме такі виклики мене мотивують. Абсолютний проти абсолютного. Найкращий проти найкращого".

До речі, є у Ріко й мінімальний досвід у боксі. Він має у своєму активі один поєдинок, який відбувся у 2014 році.

Йому протистояв угорець Янош Фінфера. Верховен вже у другому раунді забив суперника серією потужних ударів, здобувши перемогу нокаутом.

Життя поза рингом

Ріко Верховен – це сучасний бренд, який дуже ретельно стежить за своєю репутацією. Він є батьком двох доньок і сина (Мікайла, Найдемі та Вінс), а після розриву з першою дружиною побудував нові стосунки з фітнес-підприємицею Наомі ван Беем.

Разом вони виховують чотирьох дітей (включно з сином Наомі), створюючи образ ідеальної сучасної родини. Його діти часто присутні на тренуваннях, і він активно транслює цінність батьківства як своєї головної мотивації.

Верховен із родиною Інстаграм кікбоксера

Також нідерландець є фанатом автомобілів. Зокрема, він є партнером Urban Automotive, компанії, що займається ексклюзивним тюнінгом люксових авто.

У його гаражі можна побачити McLaren і кастомні Rolls-Royce. Ріко зізнавався, що для нього це спосіб переключитися з монотонних тренувань.

Крім спорту, він інвестує в нерухомість, готельний бізнес та технологічні стартапи. Верховен є публічним спікером, який читає лекції для топменеджерів про те, як зберігати "майндсет чемпіона" в умовах стресу.

Соціальна відповідальність

Також Ріко запустив платформу "Heel Nederland Werkt" (Всі Нідерланди працюють) для допомоги людям у пошуку роботи після кризи.

Ця безкоштовна національна платформа народилася в розпал пандемії COVID-19 як швидка відповідь на економічну кризу та масове безробіття. Проєкт допомагав компаніям без зайвої бюрократії перенаправляти працівників із постраждалих сфер туди, де виник критичний дефіцит кадрів.

Верховен став одним із головних ініціаторів та фінансових донорів цієї розробки. Він не просто дав ініціативі своє гучне ім'я, а особисто проводив перемовини з великими нідерландськими корпораціями та записував мотиваційні відео для тих, хто втратив заробіток. Для суспільства це став унікальний приклад того, як чинний спортсмен топового рівня зміг виступити ефективним антикризовим менеджером для цілої країни.

Ріко також активно допомагає благодійному фонду "Voor Sara" (Для Сари), який названий на честь маленької нідерландської дівчинки, яка бореться з рідкісною та наразі невиліковною формою вродженої м'язової дистрофії. Історія дитини настільки вразила бійця, що він буквально став голосом тих, хто повністю позбавлений м'язової сили.

Кікбоксер є офіційним амбасадором фонду. Він активно використовує свій статус для привернення уваги до хвороби, беручи участь у благодійних заходах, телевізійних марафонах і продаючи своє ексклюзивне екіпірування на аукціонах.

Усі зібрані за його підтримки кошти спрямовуються напряму на фінансування дороговартісних медичних розробок. Завдяки медійності Верховена фонду вдалося залучити міжнародних науковців і профінансувати серйозні лабораторні дослідження в галузі генетичної терапії, що дає хворим дітям реальний шанс на порятунок у майбутньому.

Верховен із Сарою Скриншот

Новий Шварцнегер

Окрім цього, нідерландець має голлівудські амбіції. Він не просто боєць, який у майбутньому планує побудувати акторську кар'єру, а вже знімається.

Ріко зіграв головну роль в бойовику "Чорний лотос", брав участь у сиквелі "Будинок біля дороги 2" із Джейком Джилленголом та активно готує ґрунт для кар'єри "нового Арнольда Шварценеггера".

Його навіть запрошували озвучувати бика Фердинанда в однойменному мультфільмі, адже характер доброго велетня, який може рознести все навколо, ідеально підходив під образ. Акторський досвід уже має й Олександр Усик, тож не виключено, що в майбутньому ми побачимо їх разом і на знімальному майданчику.

А поки ж чекаємо на 23 травня та їхній очний поєдинок у єгипетській Гізі. Це буде бій справжніх джентльменів, де ніхто не захоче поступатись один одному.