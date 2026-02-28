Ексчемпіон світу оцінив шанси Верховена здолати Усика

Британський тайбоксер Ліам Гаррісон поділився думками про майбутній поєдинок Олександра Усика проти легендарного кікбоксера Ріко Верховена.

Його слова цитує Sky Sports.

Колишній чемпіон світу вважає, що це буде односторонній бій, адже українця не змогли перемогти навіть найкращі боксери свого покоління. Попри це, він з інтересом очікує на битву.

"Я думаю, Ріко доведеться бити його по нозі, якщо він захоче отримати якусь перевагу над Усиком. Ніхто не може перемогти українця в боксерському поєдинку, мені байдуже, хто ти. Він найкращий надважковаговик на цій планеті та найкращий супертяж цієї епохи. Якщо такі хлопці, як Тайсон Ф'юрі та Ентоні Джошуа, не змогли йому нічого зробити, боюся, ніхто не зможе. Знову ж таки, Ріко – легенда кікбоксингу. Такі хлопці, які прокладали шлях у кікбоксингу, були GOAT свого покоління, вони заслуговують на такі гонорари та можливості показати, на що здатні, і заробити великі гроші. Цікаво буде подивитися", – сказав Гаррісон.

Зазначимо, що це буде лише другий професійний бій нідерландця в боксі. Перший він провів у далекому 2014 році, коли нокаутував маловідомого угорця Яноша Фінфера.

Нагадаємо, що на кону майбутнього протистояння стоятиме чемпіонський титул WBC. Поєдинок відбудеться 23 травня у єгипетському місті Гіза.