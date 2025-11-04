Гриців та Радченко проведуть бій за титул WBC Francophone

13 грудня у Львові відбудеться яскраве боксерське шоу, головною подією якого стане титульний бій за пояс WBC Francophone у бріджервейті між українцями Олександром Грицівим та Сергієм Радченком.

Про це повідомляє K.O. Promotions.

Для Гриціва це шанс зміцнити свої позиції на міжнародній арені – у попередньому поєдинку він здобув впевнену перемогу над чехом Вацлавом Пейсаром. Радченко ж прагне реабілітуватися після поразки від Лерени у бою за титул.

Окрім головного поєдинку, на ринг вийдуть також Арсеній Резніченко, Василь Ткачук, Євген Розлуцький, Марат Григорян та інші українські боксери.

