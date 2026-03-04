Не роби цього ціною кар'єр інших людей: британський супертяж закликав Усика звільнити чемпіонські пояси

Британський боксер Девід Аллен висловився про майбутній поєдинок Олександра Усика проти Ріко Верховена.

Його слова передає talkSPORT Boxing.

33-річний боєць розкритикував битву українця з легендою кікбоксингу. Він заявив, що Усик має право наприкінці кар'єри заробляти великі гроші, беручи участь у таких івентах, але перед цим повинен був звільнити пояси.

"Мені цей бій не дуже подобається, його не слід було санкціонувати, це мав бути виставковий бій. Йому слід відмовитися від поясів, дозволити Вордлі, Кабаєлу та всім цим надважковаговикам отримати шанс стати чемпіоном. Нехай вони це роблять, а ти проводь свої виставкові поєдинки та заробляй гроші. Я не заздрю ​​йому, в нього була чудова кар'єра, але не роби цього ціною кар'єр інших людей", – сказав Аллен.

На думку Девіда, цей бій не має жодного спортивного сенск. Він переконаний, що Усик погодився на нього виключно через гроші.

"Я думаю, що справа тільки в грошах, але скільки їх потрібно, щоб достатньо? Якби я заробляв мільйони фунтів, не думаю, що я хотів би більше мільйонів", – підсумував боксер.

Зазначимо, що поєдинок між Усиком і Верховеном відбудеться за правилами боксу 23 травня в Єгипті. Це буде добровільний захист титулу WBC для українця.

