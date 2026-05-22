Хегай спрогнозував переможця бою Усик – Верховен

Денис Іваненко — 22 травня 2026, 15:21
Український боксер Арнольд Хегай (23-3-1, 14 КО) поділився очікуваннями від бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Він вважає, що в цьому поєдинку не буде сенсації та прогнозує дострокову перемогу чинного короля хевівейту.

"Я думаю, що Усик завершить бій достроково – до восьмого раунду. Думаю, у перших кількох раундах Олександр буде підлаштовуватися, але потім Верховену стане складно, адже в нього немає досвіду саме в боксі – це інший вид спорту. Цілком нормально ставлюся до цього захисту. Думаю, Олександр заслужив такий бій, і це цікаво для публіки", – сказав Хегай.

Зазначимо, що бій відбудеться 23 травня у єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський титул WBC.

Напередодні бійці провели тривалу дуель поглядів. Попереду на них очікує також офіційна процедура зважування.

Арнольд Хегай Олександр Усик Ріко Верховен

