Тренер із фізпідготовки Усика оцінив стан українця перед битвою з Верховеном

Якуб Чицький поділився очікуваннями від бою Олександра Усика (24-0, 15 КО) з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном.

Його слова передає DAZN Boxing.

Тренер з фізичної підготовки українського чемпіона заявив, що чинний король хевівейту перебуває в чудовій формі. Також він відповів на запитання, що робить Олександра настільки потужним джерелом натхнення для багатьох молодих бійців у всьому світі.

"На цьому етапі кар'єри Олександра ми як команда зосереджуємося на тренувальному процесі, на підготовці в усіх аспектах: фізичному, ментальному, технічному. Ми поважаємо всіх суперників, ми поважаємо Ріко та майбутніх опонентів Олександра, але для нас пріоритет – зберігати його рівень виступів якомога довше. Як завжди каже Усик, мотивація – на першому місці, і ми йому віримо.

Ми віримо та реалізуємо це щодня – і під час кемпу, і поза ним, бо розуміємо, що це єдиний шлях, завдяки якому ми зможемо бачити його зараз і в майбутньому на найвищому рівні. Ми провели чудовий тренувальний табір: Олександр тренувався з Ей Джеєм, і 100 відсотків, ця нова енергія в кемпі дуже корисна для обох. Ми готові, я дуже схвильований перед суботнім вечором і вже не можу дочекатися", – сказав Чицький.