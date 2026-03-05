Ексбоксер закликав WBC створити діамантовий пояс для бою Усик – Верховен

Колишній британський боксер Спенсер Олівер (14-1, 9 КО) вважає, що Світова боксерська рада (WBC) повинна створити спеціальний пояс для поєдинку Олександра Усика (24-0, 15 КО) проти Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його цитує talkSPORT Boxing.

Експерт заговорив про діамантовий пояс для переможця протистояння.

"Я сподіваюся. Це буде правильно, бо, знаєте, заради чесності WBC повинні це зробити. Цей хлопець провів один бій як професійний боксер. Як він може проскочити чергу та боксувати з Олександром Усиком за титул WBC? Для мене це взагалі не має сенсу. І я думаю, що це знову ніби насмішка з боку WBC, якщо вони дозволять цьому статися. Тож сподіваймося, що вони створять якийсь діамантовий пояс", – сказав Олівер.

Двобій Усик – Верховен запланований на 23 травня у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала цю битву. Це буде перший поєдинок для непереможеного українця після другої перемоги нокаутом над британцем Даніелем Дюбуа.

Цікаво, що Ал Сієста, співпромоутер регулярного чемпіона WBA у надважкій вазі росіянина Мурата Гассієва, заявив, що Усика потрібно позбавити чемпіонського поясу за версією WBA, який не стоятиме на кону бою проти Верховена.