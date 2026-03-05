Промоутер російського боксера закликав позбавити Усика чемпіонського титулу

Ал Сієста, співпромоутер регулярного чемпіона WBA у надважкій вазі росіянина Мурата Гассієва (33-2, 26 КО), висловився про бій Олександра Усика (24-0, 15 КО) та Ріко Верховена (1-0, 1 КО).

Його цитує Sky Sports.

Він прокоментував те, що на кону поєдинку не стоятиме титул за версією WBA, яким володіє українець.

"Це схоже на ситуацію з WBO, яка позбавила Усика титулу, коли той вирішив не зустрічатися з Фабіо Вордлі. Це дозволило дивізіону розвиватися, і тепер ми бачимо чудовий бій з Вордлі та Дюбуа у травні – дивовижний бій, за яким ми будемо дуже уважно стежити. Зустрітися з переможцем у Великій Британії було б мрією для Мурата, і я вважаю, що хто б не був переможцем, це стане для Мурата блокбастером у майбутньому", – сказав Сієста.

Промоутер закликав позбавити Усика поясу WBA або зробити його чемпіоном у відпустці. Це дозволило б Гассієву підійнятись до статусу "суперчемпіона".

"Я можу обіцяти, що Мурат з гордістю захистить свій титул WBA проти найдостойнішого суперника – його не цікавлять бої заради хайпу. Тоді, якщо Усик захоче повернути собі титул, Мурат буде більш ніж радий йому допомогти", – заявив співпромоутер росіянина.

Цікаво, що Усик бився проти Гассієва у липні 2018-го. Той поєдинок закінчився перемогою Олександра за одноголосним рішенням суддів: 120-108 та 119-109 (двічі).

Нагадаємо, що бій Усик – Верховен запланований на 23 травня у Гізі (Єгипет). Світова боксерська рада (WBС) санкціонувала їх двобій. Раніше WBС у грудні надала українському супертяжу право на добровільний захист.

Це буде перший двобій українця після його другої перемоги над британцем Даніелем Дюбуа, якого він нокаутував у липні 2025-го. Натомість Гассієв у грудні минулого року нокаутував у 6-му раунді болгарина Кубрата Пулєва.