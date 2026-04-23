Британський боксер звернувся із вимогою до Усика: Відмовся від поясів, щоб ми могли битися

Британський боксер Річард Ріакпоре (20-1, 16 КО) висловив бажання побитись за один із титулів, які належать Олександру Усику (24-0, 15 КО).

Його слова наводить Sky Sports.

Він наголосив на своїй готовності завдати серйозної шкоди суперникам, які виступають у "королівській вазі". Ріакпоре з вимогою звернувся до непереможного українця.

"Я хочу титульний бій. Мені дуже цікаво подивитися, хто переможе у бою Даніеля Дюбуа та Фабіо Вордлі. Усі чекають, що буде з Усиком. Я хочу один з цих титулів. Мені здається, що зараз з'являється нове покоління бійців, і ми просто чекаємо шансу. Для цих добре відомих хлопців ризиковано битися з нами. Ми небезпечні, ми голодні, все може статися. Я не думаю, що це розумно. Тож відмовся від поясів, щоб ми могли битися!" – заявив Ріакпоре.

Британець додав, що одного разу уболівальники побачать його на вершині боксу, адже він разом із командою докладає усіх зусиль, аби просунутися до титульного поєдинку.

"Кожен день зараз додає мені сили, щоб стати чемпіоном. Я знаю, що для цього потрібно. Я вже деякий час у грі і бачив, як багато людей приходить до спортзалу. Я бачив, як люди були на вершині, як вони йшли. Я бачив усе", – відповів боксер із Великої Британії.

Відзначимо, що крайній двобій Ріакпоре відбувся 11 квітня 2026 року, коли британець нокаутував Джеймі Чікеву у 5-му раунді. Поєдинок відбувся в андеркарді Тайсон Ф'юрі – Арсланбек Махмудов у Лондоні.

Натомість наступний бій Усика лише попереду. 23 травня 2026 року Олександр поб'ється проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Цікаво, що Ріко переконаний, що українець не витримає його ударів.