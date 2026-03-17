У нього є перевага у зрості та вазі: нідерландський кікбоксер оцінив шанси Верховена в битві проти Усика

Колишній боєць UFC Алістар Оверім поділився думками про майбутній бій свого земляка та колеги Ріко Верховена проти об'єднаного чемпіона світу в хевівейті Олександра Усика (24-0, 15 КО).

Його слова передає The Ring.

Спортсмен заявив, що йому подобається ця битва. Він вважає, що нідерландець може створити труднощі українцю, попри те, що в нього майже ніхто не вірить.

"По-перше, мені дуже подобається цей перехід у бокс. Перейти в новий вид спорту й одразу кинути виклик номеру один – мені подобається такий підхід. Питання в тому, на якому він рівні зараз? У кікбоксингу ніхто не міг створити Ріко серйозних проблем. Тож він вирішив поставити все на карту проти Усик. Верховен може створити труднощі. У нього є перевага у зрості та вазі над Олександром, і команда працюватиме над планом. Це бій, який обом потрібно виграти – ніхто не вийде просто "для галочки". У цьому й краса цього поєдинку", – казав Оверім.

Він додав, що Верховена не можна назвати нокаутером, адже той часто брав обсягом і швидкістю. Алістар розуміє, що бокс – це зовсім інша історія, проте закликає не списувати завчасно нідерландця, оцінивши його шанси на перемогу.

"Його команді доведеться знайти рішення, щоб максимально використати сильні сторони Ріко. Вони над цим попрацюють. Боксери б'ють сильніше. Значно сильніше. До того ж це 12 раундів, тож ти отримаєш набагато більше шкоди, ніж у кікбоксингу, де лише п'ять раундів по три хвилини. Тому тут важливу роль відіграватиме й витривалість. Як не глянь – для Ріко це крок уперед. Він також розумний у підготовці до бою, і я впевнений, що вони зараз переглядають записи та розробляють план. Це величезне випробування – не 50 на 50, швидше 80 на 20 на користь Усика", – сказав Оверім.

Нагадаємо, що бій Усика з Верховеном відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше сам нідерландець висловився про цей поєдинок. Він розуміє складність завдання, проте налаштований здійснити апсет.