Його вже били та потрясали: Верховен озвучив план на бій з Усиком

Суперзірка світового кікбоксингу Ріко Верховен поділився планом на бій з Олександром Усиком (24-0, 15 КО).

Слова 36-річного бійця цитує The Ring.

Нідерландець розраховує перемогти триразового абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях, хоча розуміє, що зробити це буде не просто.

"Всі кажуть, що по ньому складно влучити, і навіть якщо влучаєш, він не так просто падає. Його вже били і потрясали. По ньому влучав Ентоні Джошуа, один з найпотужніших панчерів у боксі. По ньому влучав Тайсон Ф'юрі. Я не думаю, що буде легко нокаутувати його", – сказав Верховен.

На думку Ріко, йому до снаги перебоксувати Усика у 12-раундовому поєдинку.

"Думаю, найкраща перемога, яку я можу здобути, – це виграти поєдинок за підсумками 12 раундів одноголосним рішенням", – зауважив Верховен.

Нагадаємо, що бій Усика з Верховеном відбудеться 23 травня у Гізі на фоні єгипетських пірамід. На кону стоятиме чемпіонський пояс WBC.

Раніше повідомлялося, що Усик розпочав тренувальний табір в Іспанії, де зазвичай готується до поєдинків.