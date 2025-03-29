Усик: В Україні не залишилось жодної сім'ї, яка б нікого не втратила через війну

Чемпіон світу з боксу за версіями WBC, IBO, WBA та WBO Олександр Усик прокоментував свою місію на міжнародній арені та висловив свої співчування усім матерям України, які втратили дітей на війні.

Слова спортсмена наводить Yahoo Sports.

"Моє завдання – представляти Україну на міжнародній арені та розповідати правду про війну, допомагати армія та цивільним людям, що постраждали від агресії. В Україні, мабуть, немає вже сім'ї, яка б нікого не втратила на цій війні. Як батько, я розумію біль матерів, які щодня втрачають своїх синів", – сказав Усик.

Окрім того, боксер висловився про своє рішення підняти шаблю Івана Мазепи після перемоги над Ф'юрі.

"Важливо було показати, що Україна – не Росія. Ми – нація, яка вже понад 300 років бореться з імперським сусідом", – резюмував чемпіон світу.

Нагадаємо, у травні минулого року Усик став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів.

Раніше Усик став доктором філософії права, успішно захистивши дисертацію.