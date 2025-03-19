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Усик став доктором філософії у галузі права, успішно захистивши дисертацію

Олексій Погорелов — 19 березня 2025, 00:21
Олександр Усик, український боксер
Олександр Усик
Instagram Олександра Усика

Український непереможний чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик (23-0, 14 КО) став доктором філософії у галузі права.

Про це повідомляють "Букви" з посиланням на трансляцію захисту.

38-річний українець захищав свою дисертацію в Харківському національному університеті внутрішніх справ (ХНУВС). Згідно з джерелом, темою дисертації було "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

"Дисертаційну роботу присвячено визначенню сутності та розкриттю особливостей адміністративно-правового забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту, а також розробленню теоретичних і практичних пропозицій та рекомендацій, спрямованих на вдосконалення адміністративного законодавства у відповідній сфері", – йдеться в анотації дисертації.

Виступ Усика вразив спеціалізовану вчену раду. Вона одноголосно прийняла рішення про присудження Олександру ступені доктора філософії у галузі права.

Раніше Олександр Усик зізнався, що він сумує за Тайсоном Ф'юрі, з яким він не спілкується після їхнього другого поєдинку.

Також український чемпіон не став відмовлятися від потенційного поєдинку проти колишнього чемпіона UFC Алекса Перейри.

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