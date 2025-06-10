Усик грає у захисті: промоутер Джошуа зібрав футбольну команду із відомих боксерів

Відомий промоутер Едді Гірн взяв участь у веселому челенджі, в якому йому треба було зібрати футбольну команду з боксерів.

У відео від DAZN представник Ентоні Джошуа розповів, кого він поставив у склад.

Гірн додав у свій боксерський склад мрії українського чемпіона Олександра Усика, який, доволі несподівано, має грати на позиції лівого захисника.

Британець поясний свій вибір тим, що Олександр доволі спритний, має гарну фізичну силу та достатньо енергії, щоб бігати в атаку і повертатися в оборону.

Повний боксерський склад виглядає наступним чином:

Нагадаємо, 19 липня відбудеться другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що український боксер випередив Холіфілда в рейтингу найстарших чемпіонів світу у надважкій вазі.