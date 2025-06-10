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Усик грає у захисті: промоутер Джошуа зібрав футбольну команду із відомих боксерів

Богдан Войченко — 10 червня 2025, 10:42
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Усик грає у захисті: промоутер Джошуа зібрав футбольну команду із відомих боксерів

Відомий промоутер Едді Гірн взяв участь у веселому челенджі, в якому йому треба було зібрати футбольну команду з боксерів.

У відео від DAZN представник Ентоні Джошуа розповів, кого він поставив у склад.

Гірн додав у свій боксерський склад мрії українського чемпіона Олександра Усика, який, доволі несподівано, має грати на позиції лівого захисника.

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Британець поясний свій вибір тим, що Олександр доволі спритний, має гарну фізичну силу та достатньо енергії, щоб бігати в атаку і повертатися в оборону.

Повний боксерський склад виглядає наступним чином:

@daznboxing Eddie Hearn starting 11 is ELITE! Watch the @FIFAClubWorldCup | June 14 - July 13 | Every Game | Free | DAZN.com | #FIFACWC #TakeItToTheWorld ♬ original sound - DAZNBoxing

Нагадаємо, 19 липня відбудеться другий бій між Олександром Усиком і Даніелем Дюбуа.

Раніше повідомлялося, що український боксер випередив Холіфілда в рейтингу найстарших чемпіонів світу у надважкій вазі.

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