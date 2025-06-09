Тріада з британцями, клітка з Полом чи шанс проспектам: потенційні суперники Усика після Дюбуа

19 липня на легендарному стадіоні Вемблі гевівейт, ймовірно, знову отримає абсолютного чемпіона. Саме в цей день у ринг знову вийдуть українець Олександр Усик та британець Даніель Дюбуа. Очевидно, що результат поєдинку матиме великий вплив на те, як далі розвиватиметься кар’єра обох боксерів.

Втім, якщо у 27-річного Дюбуа ще вистачатиме боїв, то у таборі Усика, якому в січні виповнилося 38 років, вже розмірковують про завершення кар’єри. У цьому матеріалі розглянемо потенційних суперників для українця, з якими Олександр може вийти на двобій після реваншу з Дюбуа.

Обов’язковий захист проти Паркера

Свого часу новозеландець вважався одним з найбільш перспективних супертяжів. Джозеф виграв 24 поєдинки поспіль, заволодів поясом за версією WBO, аж поки на його шляху не стали Джошуа та Вайт.

Обом британцям Паркер програв. Після цього виграв 6 поєдинків і знову поступився представнику Великої Британії. Цього разу – Джо Джойсу.

Однак і ця поразка не перекреслила амбіцій новозеландського супертяжа. Перемогами над Вайлдером, Чжилеєм та Баколе Паркер довів, що може і має повне право претендувати на чемпіонство.

Зрештою, ще перед боєм із Баколе Джозеф мав боксувати з тим же Дюбуа за титул IBF. Однак тоді бій відмінили через хворобу британця.

Паркер та Усик Instagram

Тож за всіма законами жанру Джозеф претендуватиме на бій з переможцем реваншу Усик – Дюбуа. Зрештою, цього поєдинку вимагають і боксерські організації. Для прикладу, у WBO офіційно закликали українця провести захист титулу з Паркером.

В таборі новозеландця і взагалі впевнені у перемозі свого боксера в разі такого поєдинку. Тренер Джозефа Паркера Ендрі Лі вважає, що його підопічний переміг би Олександра Усика, якби бійці провели поєдинок. Про це він сказав у коментарі для SkySports.

"Я думаю, що Паркер переможе Усика. Я знаю, чому Джозеф може перемогти у цьому бою. Йому просто потрібний шанс, щоб це довести. Як на мене, Джозеф заслуговує на цей бій. Він – найбільший виклик для Усика", - заявив тренер.

Мозес Ітаума – майбутнє гевівейту і боксер-вундеркінд

Якщо зважати на позиції у рейтингах, графу перемог-поразок і, зрештою, зацікавленість самого Усика дати шанс молодим обличчям, то першими з цієї когорти варто виділити Мозеса Ітауму та Агіта Кабайєла. Більше шансів на титульний поєдинок наразі має перший.

Мозес Ітаума Getty Іmages

Після перемоги молодого британця над американцем Майклом Балогуном президент Всесвітньої боксерської організації (WBO) Густаво Олів'єрі заявив, що Ітаума підніметься із шостої позиції в рейтингу на першу. Це дозволить непереможному Ітаумі претендувати на титул, яким зараз володіє Усик. Щоправда, першим у черзі все ж буде Джозеф Паркер.

Те, що британець невдовзі зможе боксувати за чемпіонські пояси підтвердив і промоутер Френк Воррен:

"Уже цього року Мозес Ітаума може провести бій за звання чемпіона світу. Він може провести бій з Усиком. Це можливо. Один-два бої і Мозес готовий до великого поєдинку".

Додаткової інтриги такому поєдинку може додати й те, що сам Усик неодноразово називав Ітауму майбутнім гевівейту.

Ф’юрі любить… трійцю? Гроші – точно!

Здавалося б, дві перемоги українця над британцем поставили хрест на ймовірності третього поєдинку. До того ж Циганський король завершив кар’єру і публічно спростував своє повернення у бокс. Але це ж Ф’юрі – найбільш непередбачуваний боксер сучасності, який до того ж дуже любить гроші.

Тайсон Ф'юрі Getty Іmages

Зрештою, його менеджер Спенсер Браун публічно підтвердив, що у команді британця задумуються над ще одним двобоєм з Усиком. Цитату функціонера наводить Talksport.

"Якщо він прийде у норму, то можливо ви його знову побачите. Він хотів би знову боксувати з Усиком. Звісно, це потребує багато грошей, але так, він хотів би", – заявив Браун.

Не проти такого варіанту розвитку подій й сам Усик. Про це він розповів у розмові із промоутером Циганського короля Френком Ворреном.

"Якщо Тайсон Ф’юрі відновить кар'єру, можливо, ми організуємо ще один бій. Трилогія? Без проблем. Я готовий. Бій на "Олд Траффорд"? Так, без проблем", – сказав Олександр.

Воррен же і взагалі дещо приголомшив своїм коментарем щодо, передусім, психологічного стану свого підопічного:

"У Тайсона біполярний розлад, і він говорить одне, а потім інше. Він вже робив це в минулому".

Сам Ф’юрі поки що спростовує своє повернення у ринг.

"Я пішов на пенсію та залишаюсь на пенсії. Мені нема чого доводити людям", – написав Тайсон у своєму інстаграмі.

Третя зустріч з джентльменом Джошуа

В контексті ймовірності такого поєдинку варто говорити про бажання одного з двох боксерів. І це Олександр Усик. Принаймні, у коментарі Mail Sport Boxing він припустив, що вийде в ринг ще двічі.

Один з опонентів – Дюбуа, а от після цього наш чемпіон хотів би боксувати з Ф'юрі або … Джошуа, якого українець також двічі перемагав

Олександр Усик проти Ентоні Джошуа Talksport

Сам же британець та його промоутер Едді Хірн поки що про Усика не згадують. Серед ймовірних кандидатів на бій з Ентоні публічно називають Мартіна Баколе, Агіта Кабайєла та Деонтея Вайлдера. Водночас Ентоні все ще сподівається на мегафайт з тим же Ф’юрі.

Тріада з нахабним Дюбуа

Звісно, цей варіант не сподобається шанувальникам Усика. Передусім тому, що він найбільш ймовірний у випадку, якщо Олександр програє 19 липня. Звісно, теоретично тріада можлива і за умови нічиєї та навіть якщо ще раз виграє Усик.

Усик та Дюбуа на Вемблі facebook.com/Alexanderusyk

Наразі ж обидві команди зосереджені на липневому поєдинку на Вемблі. І вже після фінального гонгу цього бою стане відомо, чи має право на існування такий варіант розвитку подій.

Клітка й одіозний Джейк Пол

"Я хочу битися не тільки на рингу, але й у клітці. За правилами ММА я б побився з Усиком", – сказав Джейк Пол в одному зі своїх інтерв’ю.

Здавалося б, що цей хлопчина тільки й розмовляє, а серед його потенційних суперників – дюжина боксерів і бійців з різних єдиноборств. Втім, потенційне проведення такого поєдинку підтвердили й у команді українця.

Ось, для прикладу, позиція менеджера команди Усика Сергія Лапіна:

"Бій з Джейком Полом – це чудове шоу. Уявіть собі оголошення – абсолютний чемпіон з боксу заходить у клітку, щоб битися за правилами ММА проти хлопця, який переміг кількох бійців ММА на боксерському рингу. Це було б те, що фанати хотіли б побачити. Ми побачили реакцію команди Джейка Пола – їм подобається ця ідея. Усик сказав: "Чому б і ні? Це круто – я люблю виклики". Він навіть згадав, що в дитинстві боровся та брав участь у рукопашних боях. Це був би чудовий бій у клітці."

Ба більше, промоутер компанії MVP, яку заснував Джейк Пол, Накіса Бідарян підтвердив, що команда Олександра Усика зверталася до них, щоб організувати бій за правилами MMA. За його словами, вже навіть відбулися попередні перемовини щодо такого двобою, а сам Пол нібито вважає такий бій легкою прогулянкою.

Джейк Пол Getty Images

Тому – такий варіант також можна розглядати. Зрештою, можливо, Усик вирішив взяти приклад з того ж Ф'юрі, який бився з Нгану. Щоправда, цей двобій відбувався за правилами боксу.

Розглядаючи потенційних суперників Усика перед завершенням кар’єри, варто згадати й про ймовірну локацію. Звісно, ймовірні поєдинки проти топів хевівейту відбуватимуться на величезних аренах десь у Великій Британії, США чи Саудівській Аравії. Однак Олександр неодноразово говорив про бажання провести бій в Україні.

Звісно, з міркувань безпеки наразі цей варіант малоймовірний. Хоча – концерти і навіть футбольні поєдинки вже збирали по декілька тисяч людей водночас, тому чому б не спробувати організувати "ласт денс" для Усика в Україні. Втім, звісно, тут поки більше запитань, ніж відповідей.

Олександр Усик Instagram

Агіт Кабайєл, Джерад Андерсон, Філіп Хргович, Мартін Баколе і навіть Дерек Чісора – будь-хто з цих хлопців потенційно також може стати наступним суперником українського чемпіона. Не варто виключати навіть те, що українець заради одного-двох титульних поєдинків захоче спуститися в крузервейт.

Хай там як, але більше про плани Усика ми дізнаємося після бою з Дюбуа. Саме результат об’єднавчого поєдинку буде вирішальним фактором, який визначатиме майбутнє Олександра.