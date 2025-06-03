Усик випередив Холіфілда в рейтингу найстарших чемпіонів світу в надважкій вазі

Сьогодні, 3 червня, український боксер важкої ваги, чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO Олександр Усик випередив легендарного Евандера Холіфілда в рейтингу 10 найстаріших володарів титулу у найпрестижнішому дивізіоні. Зараз Усик, якому виповнилося 38 років і 136 днів, посідає сьоме місце в цьому рейтингу. На восьмому місці Холіфілд (38 років, 135 днів), на дев’ятому – Коррі Сандерс з ПАР (38 років, 25 днів), на десятому – американець Ларі Голмс (37 років, 322 дні), на 11-му – Мохаммед Алі (37 років, 274 дні).

Попереду Усика – британець Леннокс Льюїс (38 років, 157 днів), який посідає шосте місце. На 5-му місці рейтингу зараз знаходиться американець Джерсі Волкотт, який володів чемпіонським титулом в 1951-52 роках і програв пояс легендарному Роккі Марчіано, коли йому було 38 років і 236 днів.

Усик може випередити Джерсі в рейтингу 10 вересня 2025 року.

Цікаво, що у трійці найстаріших володарів чемпіонських поясів – одразу два українці: другу сходинку посідає Віталій Кличко, який завершив свою боксерську кар’єру в ранзі чинного чемпіона світу WBC та на момент оголошення про завершення кар’єри (16 грудня 2013 року) йому було 42 роки 150 днів; на третьому місці Володимир Кличко, який володів чемпіонськими титулами WBA, IBF та WBO до 39 років 248 днів. Потіснити Володимира з третього місця Олександр зможе 22 вересня 2026 року. Віталія – лише в червні 2029 року.

Рейтинг найстаріших чемпіонів очолює американець Джордж Формен, який позбувся титулу чемпіона IBF в 46 років та 170 днів і його рекорд українець теоретично зможе побити лише у 2033 році.

Нагадаємо, першим чемпіоном світу в гевівейті став американець Джон Салліван. Це трапилось 29 серпня 1885 року, і до липня 1921 року кращих боксерів суперважкої ваги називали лінійними чемпіонами. За 140-річну історію надважкого дивізіону було складено безліч різноманітних рейтингів, у яких яскравий слід лишили й українці.

Олександр Усик у гевівейті

Український боксер уперше став чемпіоном світу у важкому дивізіоні 25 вересня 2021 року, коли переміг британця Ентоні Джошуа. Тоді українець став володарем одразу трьох основних поясів (WBA, WBO та IBF).

Далі Усик не залишив шансів тому ж Джошуа у матчі-реванші, потім нокаутом захистив титули у поєдинку з Ентоні Дюбуа, після чого, 18 травня, упевнено переміг Тайсона Ф'юрі в об'єднавчому файті (WBA, WBO, IBF та WBC) та став абсолютним чемпіоном світу. А 21 грудня 2024 року провів матч-реванш, в якому знов переміг Тайсона Ф’юрі за очками.

Наразі український боксер є володарем трьох поясів і 19 липня на легендарному 90–тисячному футбольному стадіоні Вемблі його чекає бій за звання абсолютного чемпіона світу в гевівейті з британцем Даніелем Дубуа, якого Усик перемагав технічним нокаутом в серпні 2023 року у Вроцлаві.

Максим Розенко, Чемпіон