Вийшов на фінішну пряму у підготовці до реваншу з Дюбуа: Усик показав шикарну форму на тренуванні

Олександр Усик продовжує активно готуватися до реваншу з британцем Даніелем Дюбуа, і, схоже, виходить на пік форми.

У мережі з'явилося нове відео з тренування українського боксера, на якому він відпрацьовує удари під час бою з тінню.

Усик рухається впевнено, легко та технічно, а його швидкість, координація та реакція не можуть не вражати. Навіть короткий уривок із заняття демонструє: чемпіон налаштований серйозно та не збирається віддавати свої пояси.

Фанати вже назвали відео "зарядом мотивації" та захоплюються бойовим настроєм Олександра. А от команді Дюбуа, схоже, варто переглянути стратегію, адже Усик виглядає як справжній мисливець перед вирішальним боєм.

Нагадаємо, перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся 26 серпня 2023 року та завершився достроковою перемогою українця в 9 раунді. Бій-реванш відбудеться 19 липня в Лондоні.

Раніше британець заявив, що він збирається перемогти Олександра, який "відчує це".

Напередодні стало відомо, що GGBET став офіційним спонсором другого бою між Усиком і Дюбуа.