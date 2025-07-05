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Дюбуа: Цього разу в бою з Усиком усе буде інакше

Станіслав Лисак — 5 липня 2025, 09:41
Дюбуа: Цього разу в бою з Усиком усе буде інакше
Getty Images

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією IBF Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО) вважає, що зможе дати реванш володарю титулів WBC, WBO, WBA та IBO Олександру Усику (23-0, 14 КО).

Про це Дюбуа розповів у інтерв'ю Fight Hub TV.

"Цього разу все буде інакше – я виграю, наприклад. Ми змінимо історію. Це найважливіший бій у світі наразі, і я впевнений у собі. Мене не можна зупинити. Усика чекає справжній бій. Я подолав психологічні проблеми. Тепер я інший боєць. Йому 38 років, і він це відчує.

Нагадаємо, що бій Олександра Усика та Даніеля Дюбуа відбудеться 19 липня. Локація – легендарна арена "Вемблі" у Лондоні.

Перший двобій між боксерами відбувся 26 серпня 2023 року у Вроцлаві. Тоді українець здобув перемогу технічним нокаутом у 9 раунді.

Раніше Усик провів тренування зі своїм сином Михайлом.

Олександр Усик Даніель Дюбуа

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