Відео дня. Усик розповідає, як відсвяткував своє 25-річчя з олімпійцями на зборах у Коломиї

Сьогодні, 17 січня, своє 38-річчя святкує чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик.

На честь цієї події ми вирішили пригадати раритетне відео з далекого 2012 року, на якому тоді ще просто перспективний українець розповідає про те, як вони з боксерами "посиділи" на дні народженні.

13 років тому Олімпійська збірна завітала до Коломиї, готуючись до європейського турніру в Стамбулі у приміщенні спортивного комплексу "Локомотив". Олександр тоді був капітаном нашої команди.

Вже тоді Усик, даючи інтерв'ю українською мовою та сидячи поруч із Денисом Берінчиком та Василем Ломаченком, показав свій професіоналізм та скромність. Боксер відповів на питання від ЗМІ про святкування дня народження.

"Ми з хлопцями поїхали в магазин, купили багато тортиків, водички, яку нам док не дозволяє пити, але ми її купили, бо вчора можна було. Поставили на столи і хлопці поздоровили мене, тренери зробили такі подарунки, які подобаються мені", – сказав тоді Олександр.

З того моменту минуло багато часу. Усик встиг вибороти золото на Олімпіаді-2012, виграти свій перший пояс у професійному боксу, а потім вже стати абсолютним чемпіоном у двох вагових категоріях.

Зараз, після вдалого реваншу проти Тайсона Ф'юрі, українець не думає про своє майбутнє, а просто насолоджується життям і спільним відпочинком із родиною.