З твоїм днем. Кохаю: дружина Усика привітала Олександра із днем народження милими фото у соцмережах

Катерина Усик привітала свого чоловіка із днем народження у соціальних мережах.

Сьогодні, 17 січня, чемпіон світу з боксу у важкій вазі святкує своє 38-річчя!

Дружина Усика вирішила креативно і дуже мило нагадати фанатам про свято у коханого, опублікувавши фото з сімейного архіву.

"З твоїм днем. Кохаю", – написала у соцмережах дружина боксера.

Нагадаємо, Олександр та Катерина познайомилися ще у шкільні роки в Сімферополі. Вони разом уже понад 14 років, а офіційно одружилися у 2009 році.

Пара виховує чотирьох дітей – двох синів і двох доньок. Старший син, Кирило, народився у 2010 році, донька Єлизавета – у 2012 році, Михайло, з'явився на світ у 2015 році, а в 2024 році народилася Марія.