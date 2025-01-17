Історія дня. Усику пропонували здати бій у фіналі чемпіонату світу, відповідь українця була епічною

Сьогодні найпопулярнішому спортсменові України Олександру Усику виповнюється 38 років.

Своє 38-річчя Олександр Усик зустрічає у статусі короля важкої ваги. У 2024 році український боксер двічі переміг британця Тайсона Ф’юрі. У травні став абсолютним чемпіоном світу в суперважкій ваговій категорії (+90,7 кг), а в грудні – захистив пояси WBC, WBA та WBO у бою проти того ж британця.

У 2018 році українець виграв титул абсолютного чемпіона світу у крузервейті (до 90,7 кг).

Олександр Усик – абсолютний чемпіон світу в крезервейті Ольга Іващенко/K2 Promotion

Вагомих результатів уродженець тимчасово окупованого Сімферополя досяг і в аматорському боксі – став олімпійським чемпіоном на Іграх в Лондоні-2012 та чемпіоном світу в Баку-2011.

Проте мало хто знає, що перемоги у столиці Азербайджану могло і не бути. За лічені хвилини до виходу в ринг на фінальний поєдинок, де на нього чекав чинний чемпіон Європи, азербайджанський боксер Теймур Мамедов, Усик отримав пропозицію… здати бій. Для цього було достатньо знятися з поєдинку "через травму". До речі, у півфіналі турніру господар рингу за схожим сценарієм "переміг" Ван Сюаньсуань – китайський боксер знявся з бою, пропустивши без боротьби 18-річного Мамедова до фіналу.

Усик зізнавався в інтерв’ю моєму польському колезі Пшемиславу Осяку, який представляє видання P rzeglad Sportowy , що отримав пропозицію здати цей бій за 300 тисяч доларів.

"Пропозицію ми отримали від керівництва нашої федерації", – в розповіді з Чемпіоном пригадує цю історію тодішній головний тренер збірної України Дмитро Сосновський.

Дмитро Дмитрович не розкриває прізвище людини, яка запропонувала настільки сумнівну угоду, але відомо, що на той час Федерацію боксу України очолював фігурант багатьох журналістських розслідувань Володимир Продивус.

"Пропозиція надійшла, коли Усик вже одяг боксерські рукавички й готувався виходити в ринг", – продовжує Сосновський.

За оцінкою Чемпіона, на той час Усик заробляв близько 5000 доларів на місяць. Тобто, щоб заробити 300 тисяч, йому б не вистачило всього чотирирічного (2008-2012) олімпійського циклу. Однак відповідь 24-річного Олександра приємно здивувала Сосновського.

"Усик рішуче відмовився від пропозиції, – згадує тренер. – Причому дуже гідно пояснив свою відмову. На той час у Сашка ще не було синів. Кирило народився у 2013-му, Михайло – у 2015-му. Але Олександр сказав: "Якщо зараз я знімусь з фіналу і посяду друге місце, через багато років діти запитають мене, тато, а що сталося в фіналі чемпіонату світу? Що я їм відповім?".

Усик вийшов в ринг і впевнено переміг Мамедова з рахунком 25:15. На олімпійському рингу Лондона-2012 Мамедов завоює бронзову медаль, а Усик – золоту. І прямо в рингу станцює знаменитого гопака.

Усик (у червоному) проти Мамедова Знімок із YouTube

На чемпіонаті світу-2011 збірна України завоювала 5 медалей. Золоті нагороди виграли Василь Ломаченко (вагова категорія до 60 кг), Тарас Шелестюк (до 69 кг), Євген Хитров (до 75 кг) та герой цієї історії (до 91 кг). Срібну – Денис Берінчик (до 64 кг).

Це буде найкращий виступ на чемпіонатах світу в історії збірної України. Найкращим тренером 2011 року Міжнародна асоціація аматорського боксу визнає головного тренера національної команди Дмитра Сосновського. Згодом всі п’ятеро українських боксерів дебютують на професійному рингу, троє з них – Усик, Ломаченко та Берінчик – стануть чемпіонами світу серед професіоналів.