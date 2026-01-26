Усик відверто зізнався, як відсвяткує чемпіонство Полісся

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик розповів, як збирається відсвяткувати можливе чемпіонство Полісся.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

39-річний боксер жартівливо порадив гравцям Полісся здобути трофей, адже в іншому випадку їм доведеться мати справу з ним у рингу.

"Коли ми станемо чемпіонами України, я так буду радіти. Я навіть вино з горла питиму – я не робив цього ще, але зроблю. Але дуже-дуже сильно залежить від вас – питиму я вино з горла чи ні.

Я дуже хочу випити вино з горла, але якщо ви мені цього не дозволите, то будете мати справу зі мною в іншому вимірі – тобто в рингу", – сказав Усик.

Зазначимо, що після 16 зіграних турів в УПЛ Полісся йде на третьому місці, маючи в активі 30 очок. Відставання від лідера ЛНЗ становить п'ять залікових пунктів.

Раніше Усик розповів про дружбу з Кріштіану Роналду. Легендарний португалець навіть підколов українського боксера відомим мемним виразом.