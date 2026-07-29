Спорт – це проблема, бо він як наркотик: Усик пояснив рішення продовжувати кар'єру

Олександр Усик (25-0, 16 КО) висловився щодо своїх кар'єрних планів і пояснив, чому досі не повісив рукавички на цвях.

Його слова передає Boxing King Media.

39-річний боксер підтвердив, що готується провести "Last dance", як і анонсував раніше при звільненні поясів. Команда українця наразі веде переговори щодо поєдинку й він нікуди не поспішає.

"У мене небагато інформації, але зараз команда працює над моїм наступним боєм. Якщо я не отримаю гарної пропозиції, то почекаю", – сказав Усик.

Олександр заявив, що не завершує кар'єру, адже залежний від спорту. Він хоче ще більше покращити свою спадщину, і саме це є його головною мотивацією:

"Я тренуюся. Я дисциплінований. Дисципліна – це моє життя. Зараз справа не в роботі та не у грошах, а лише у спадщині та боях. Спорт – це проблема, бо він як наркотик, як залежність. Я розумію, що в мене є щонайбільше два роки на спорт найвищого рівня. Потім я зможу займатися спортом лише для себе. Ми всі це розуміємо. Іноді замислюєшся: а може, не варто завершувати кар'єру? Але я хочу після неї жити повноцінним життям, а не мати проблем зі здоров'ям. У мене є гроші, є можливості. Але в мене є команда: ти тренуєшся, їдеш до тренувального табору, на бої, подорожуєш. Це життя, ти не можеш просто зупинитися. До цього йдеш крок за кроком".

Зазначимо, що наразі невідомо, хто стане наступним суперником українця. Найбільш ймовірним варіантом вважається Деонтей Вайлдер.

Раніше про це протистояння висловився Карл Фроч. Він заявив, що цей бій дійсно може зміцнити спадщину уродженця Криму.