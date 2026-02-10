Усик несподівано запропонував уболівальникам обрати йому наступного суперника

Колишній абсолютний чемпіон світу у гевівейті Олександр Усик (24-0, 15 КО) вирішив оригінальним методом обрати собі наступного опонента.

Титулований боксер виклав опитування у своєму Telegram-каналі.

Усик обрав для голосування чотирьох бійців – Фабіо Вордлі, Джозефа Паркера, Енді Руїза та Агіта Кабаєла.

Цікаво, шо у переліку не знайшлось місця Деонтею Вайлдеру, який 4 квітня 2026 року поб'ється проти Дерека Чісори у Лондоні. Промоутер Френк Воррен розповів, що переможець протистояння може вийти на титульний двобій проти українця.

Нагадаємо, що Усик ще раніше уник поєдинку проти обов'язкового претендента Вордлі. Олександр відмовився від поясу WBO, зробивши із британця нового чемпіона світу. Фабіо приписують битву проти Даніеля Дюбуа, яка може відбутись вже навесні цього року.

Раніше президент WBC Маурісіо Сулейман називав Кабаєла потенційним суперником для Усика.