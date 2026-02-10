Ексчемпіон світу розповів, чи готовий Ітаума завдати Усику першої поразки в кар'єрі

Колишній чемпіон світу у другій середній вазі Карл Фроч висловився про потенційний поєдинок між Олександром Усиком і зірковим проспектом Мозесом Ітаумою.

Його слова цитує Boxing News.

Британець зізнався, що йому цікавий такий бій. Проте він вважає, що наразі його земляк ще не досягнув рівня українця та пояснив, чого найбільше бракує Ітаумі.

"Я б хотів це побачити, але не став би зараз випускати Мозеса Ітауму проти Усика. Я величезний фанат Усика. Він неймовірно хороший. Мені подобається ідея бою молодого, свіжого та потужного бійця з таким майстром, але зараз Усик його переможе – Ітаумі бракує досвіду", – заявив Фроч.

Зазначимо, шо наразі невідомо, хто стане наступним суперником Усика. Очікувалось, що це буде Деонтей Вайлдер, проте він домовився про бій у квітні проти Дерека Чісори.

Раніше Ітаума, якого називають "Новим Майком Тайсоном", висловлював бажання битись з українським чемпіоном. Загалом на профі-рингу 21-річний британець провів 13 поєдинків, у яких здобув усі перемоги (11 нокаутом).