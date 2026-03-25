Усик розповів, як військовий переконав його продовжувати кар'єру

Об'єднаний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик пригадав історію з початку повномасштабного вторгнення, коли він був близьким до призупинення кар'єри.

Його слова передає Daily Mail Boxing.

Тоді боксер вступив у тероборону та планував залишити бокс. Він зізнався, що хотів продовжувати воювати, але одна розмова з воїном усе змінила.

"Я маю поважати цих хлопців, цих людей, бо коли почалася війна, я сказав, що припиняю боксувати та йду захищати свою країну. Можливо, один місяць я захищав свою країну, але потім я поїхав до Львова, ми були в лікарні. Один чоловік з Криму, з мого міста сказав: "Будь ласка, продовжуй тренуватися та підпиши контракт на реванш із Джошуа, бо для мене, для всіх моїх друзів і для всіх українських військових це дуже важливо. Ти виступаєш по телебаченню, ти повинен сказати, що ми ніколи не здамось і будемо боротися, бо це наша країна". Я кажу: "Брате, я батько, я чоловік, я маю йти до армії". Цей хлопець відповідає: "Ні, ти чемпіон світу, будь ласка, йди в спортзал". Він лежав у лікарні, це велика проблема. Я повернувся додому та подзвонив своєму менеджеру, сказавши починати табір, бо це дуже важливо для моєї країни, для мого народу", – розповів Усик.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Олександр провів п'ять боїв. Він здолав у реванші Ентоні Джошуа та по два рази переміг Тайсона Ф'юрі й Даніеля, ставши першим абсолютом хевівейту у XXI столітті.

Нагадаємо, що напередодні зірковий боксер разом із Ей Джеєм приїхав в Україну. Він показав британцю рідну країну й вони разом відвідали вечір боксу, який організувала промоутерська компанія Усика.

Наступний поєдинок чинний король хевівейту проведе 23 травня. Він буде битись із легендою кікбоксингу Ріко Верховеном за чемпіонський пояс WBC.