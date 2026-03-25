Усик розповів, як військовий переконав його продовжувати кар'єру

Денис Іваненко — 25 березня 2026, 08:25
Усик розповів, як військовий переконав його продовжувати кар'єру
Олександр Усик
Об'єднаний чемпіон світу в надважкому дивізіоні Олександр Усик пригадав історію з початку повномасштабного вторгнення, коли він був близьким до призупинення кар'єри.

Його слова передає Daily Mail Boxing.

Тоді боксер вступив у тероборону та планував залишити бокс. Він зізнався, що хотів продовжувати воювати, але одна розмова з воїном усе змінила.

"Я маю поважати цих хлопців, цих людей, бо коли почалася війна, я сказав, що припиняю боксувати та йду захищати свою країну. Можливо, один місяць я захищав свою країну, але потім я поїхав до Львова, ми були в лікарні. Один чоловік з Криму, з мого міста сказав: "Будь ласка, продовжуй тренуватися та підпиши контракт на реванш із Джошуа, бо для мене, для всіх моїх друзів і для всіх українських військових це дуже важливо. Ти виступаєш по телебаченню, ти повинен сказати, що ми ніколи не здамось і будемо боротися, бо це наша країна".

Я кажу: "Брате, я батько, я чоловік, я маю йти до армії". Цей хлопець відповідає: "Ні, ти чемпіон світу, будь ласка, йди в спортзал". Він лежав у лікарні, це велика проблема. Я повернувся додому та подзвонив своєму менеджеру, сказавши починати табір, бо це дуже важливо для моєї країни, для мого народу", – розповів Усик.

Зазначимо, що з початку повномасштабного вторгнення Олександр провів п'ять боїв. Він здолав у реванші Ентоні Джошуа та по два рази переміг Тайсона Ф'юрі й Даніеля, ставши першим абсолютом хевівейту у XXI столітті.

Нагадаємо, що напередодні зірковий боксер разом із Ей Джеєм приїхав в Україну. Він показав британцю рідну країну й вони разом відвідали вечір боксу, який організувала промоутерська компанія Усика.

Наступний поєдинок чинний король хевівейту проведе 23 травня. Він буде битись із легендою кікбоксингу Ріко Верховеном за чемпіонський пояс WBC.

Олександр Усик

