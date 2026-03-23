Тільки так можна відчути правду: Усик назвав місця, які відвідав Джошуа в Україні

Чемпіон світу WBA, WBC та IBF у надважкій вазі Олександр Усик розповів деталі приїзду до України британського ексчемпіона світу Ентоні Джошуа.

Про це боксер розповів у Телеграм-каналі.

Одним з головних місць куди Усик відправився з Джошуа – став Майдан Незалежності.

"Трохи моїх власних думок. Коли ми приїхали в Україну разом із Ентоні, перше, про що я подумав – це Майдан Незалежності. Наш меморіал полеглим воїнам. Я знав, що повинен привести його туди. Бо це не просто місце. Це правда про те, чим живе сьогодні Україна", – зазначив Олександр.

Британському боксеру показали чим наразі живе Україна.

"Ми можемо показати гарні вулиці, ресторани, нашу культуру й традиції. І я, звичайно, хотів, щоб він це побачив, щоб відчув нашу гостинність, нашу душу. Але є речі важливіші.

Є те, що формує нас як націю. Коли ми прийшли до меморіалу, спочатку я нічого не пояснював. Там і так усе зрозуміло без слів: фотографії, імена, квіти, тиша. Це місце, де ти не можеш бути просто гостем. Ти стаєш частиною цього моменту.

Я розповів йому про наших хлопців. Про тих, хто віддав життя за Україну. Про сім'ї, які чекають… І вже не дочекаються. І для мене було важливо, щоб він це побачив не через новини, не через екрани, а на власні очі. Бо тільки так можна відчути правду.

Світ має відчувати Україну серцем. І якщо хоча б одна людина після цього подивиться на нашу країну інакше — значить, ми все робимо правильно", – розповів Усик.