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Черундоло став першим аргентинцем в історії, який переміг на турнірі в Лондоні

Станіслав Матусевич — 21 червня 2026, 19:20
Черундоло став першим аргентинцем в історії, який переміг на турнірі в Лондоні
Франсіско Черундоло
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Аргентинський тенісист Франсіско Черундоло (27) став чемпіоном турніру серії АТР 500 в Лондоні, обігравши в фіналі американця Томмі Пола (28).

Матч тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 6:7(4), 6:4, 6:3.

HSBC Championships – АТР 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $2,596,145
Фінал, 21 червня

Франсіско Черундоло (Аргентина) – Томмі Пол (США) 6:7(4), 6:4, 6:3

Суперники зустрічалися ввосьме, аргентинець здобув шість перемог. Титул в Лондоні став найбільшим у кар'єрі Черундоло, до цього він тріумфував на чотирьох змаганнях АТР 250. Франсіско на шляху до трофею обіграв трьох педставників топ-10 і став першим аргентинцем-чемпіоном за всю історію турніру в Лондоні (з 1881 року).

Нагадаємо, що американець Френсіс Тіафо здобув титул на турнірі аналогічної ктаегорії у німецькому Галле.

АТР Лондон Франсіско Черундоло

Франсіско Черундоло

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