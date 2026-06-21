Черундоло став першим аргентинцем в історії, який переміг на турнірі в Лондоні
Франсіско Черундоло
Аргентинський тенісист Франсіско Черундоло (27) став чемпіоном турніру серії АТР 500 в Лондоні, обігравши в фіналі американця Томмі Пола (28).
Матч тривав 3 години 4 хвилини і завершився з рахунком 6:7(4), 6:4, 6:3.
HSBC Championships – АТР 500
Лондон, Велика Британія, трава
Призовий фонд: $2,596,145
Фінал, 21 червня
Франсіско Черундоло (Аргентина) – Томмі Пол (США) 6:7(4), 6:4, 6:3
Суперники зустрічалися ввосьме, аргентинець здобув шість перемог. Титул в Лондоні став найбільшим у кар'єрі Черундоло, до цього він тріумфував на чотирьох змаганнях АТР 250. Франсіско на шляху до трофею обіграв трьох педставників топ-10 і став першим аргентинцем-чемпіоном за всю історію турніру в Лондоні (з 1881 року).
Нагадаємо, що американець Френсіс Тіафо здобув титул на турнірі аналогічної ктаегорії у німецькому Галле.