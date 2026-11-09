Дружина Усика показала романтичні кадри з боксером у Римі: подружжя влаштувало атмосферну фотосесію

Дружина українського боксера Олександра Усика Катерина поділилася романтичними кадрами з чоловіком. Подружжя влаштувало атмосферну фотосесію під час прогулянки вечірнім Римом, а ніжні світлини вже привернули увагу підписників.

Для виходу на вулиці італійської столиці Катерина обрала стильний об'ємний тренч відтінку кемел, доповнивши образ лаконічною чорною сумочкою через плече. Олександр віддав перевагу більш повсякденному стилю – світлому вільному світшоту та темним штанам.

На спільних фотографіях закохані ніжно обіймаються та позують на тлі вечірнього міста. Особливо атмосферними вийшли кадри, на яких Катерина притулилася до чоловіка, а позаду подружжя мерехтять нічні вогні Рима.

Світлини дружина Усика опублікувала на своїй сторінці в Instagram, показавши романтичні моменти спільного вечора та стильні образи пари.

Раніше повідомлялося, що український боксер записав резонансне відео із російським боксером під час вечору боксу за участю Сауля Альвареса та Крістіана Мбіллі.