Це буде найважливіший бій у моєму житті: Бенавідес оцінив можливий поєдинок з Усиком

Чемпіон WBA та WBO у важкій вазі Девід Бенавідес (32-0, 25 КО) вважає, що якщо вже виходити у ринг проти Олександра Усика (25-0,16 КО), то на кону такого потенційного бою повинен стояти титул, а не просто великий гонорар.

Про це він розповів в інтерв'ю Fight Hub TV.

"Одного гонорару замало – потрібен титул чемпіона світу чи щось подібне". Розумієте, про що я? А потім він пояснив, що завершив виступи у надважкій вазі. І це логічно, адже він переміг там усіх. Тож, з огляду на це, все складається навіть краще, адже саме в важкій вазі мені найкомфортніше. Щоб вийти в ринг проти найкращого боксера нашої епохи – ну, принаймні, одного з найкращих, – я маю бути в своїй найкращій формі. Отже, бій у важкій вазі – це просто мрія. До того ж, це буде найважливіший бій у моєму житті, де на кону стоятиме найбільше нагород: чотири пояси за один вечір. Це буде щось неймовірне", – сказав непереможений американець.

Заради цього протистояння українець готовий опуститися у крузервейт. Сам американський боксер вже вже відреагував на таке бажання Олександра.

Зазначимо, що Усик залишив крузервейт у 2018 році у статусі абсолюта. Він виграв спочатку Кубок Мухаммеда Алі, здолавши Мурата Гассієва, а згодом захистив усі пояси у протистоянні з Тоні Белью.

Нагадаємо, що Бенавідес 5 грудня проведе поєдинок проти чемпіона WBC Міхала Чесляка. Очікується, що Олександр може побитись за вакантний пояс IBF. Після цього буде відкритий шлях для бою за звання абсолюта у 2027 році. Саме такий план озвучив напередодні менеджер українського бійця Сергій Лапін.