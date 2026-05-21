Це історичний момент для мене: Усик – про бій з Верховеном у Єгипті

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) оцінив протистояння з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Єгипті.

Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.

"Я радий бути тут, це історичний момент для мене. Напередодні ми мали битву поглядів на фоні пірамід. Я сказав своїй команді "Це неймовірно".

Я висловлюю вдячність Туркі за організацію цієї події. Я щасливий.

Що очікую від конкурента? Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі — це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту", – заявив Усик.