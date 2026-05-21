Це історичний момент для мене: Усик – про бій з Верховеном у Єгипті
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) оцінив протистояння з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Єгипті.
Про це він розповів на пресконференції присвяченій поєдинку.
"Я радий бути тут, це історичний момент для мене. Напередодні ми мали битву поглядів на фоні пірамід. Я сказав своїй команді "Це неймовірно".
Я висловлюю вдячність Туркі за організацію цієї події. Я щасливий.
Що очікую від конкурента? Я поважаю всіх своїх суперників, адже я знаю, як це. Той, хто навчається боксу, кікбоксингу, боротьбі — це надзвичайні, хоч і божевільні люди. Поважаю всіх своїх суперників, але це важкий вид спорту", – заявив Усик.
Бій Усик – Верховен відбудеться 23 травня у Гізі (Єгипет). WBC санкціонувала цю битву. Переможець двобою отримає унікальний пояс від WBC.
Олександра вважають беззаперечним фаворитом протистояння, однак британський супертяж Дерек Чісора пішов проти більшості, зробивши ставку на нідерландського кікбоксера.
Напередодні непереможений український боксер розповів, що до кінця його професійної кар'єри залишилося провести лише три поєдинки.
